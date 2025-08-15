ETV Bharat / health

ಲೋ ಬಿಪಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳು - LOW BP CONTROL NATURALLY

Low BP Control Naturally: ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಲೋ ಬಿಪಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋ ಬಿಪಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 15, 2025 at 10:45 PM IST

Low BP Control Foods: ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು... ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಪಿ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೈ ಬಿಪಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಲೋ ಬಿಪಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಲೋ ಬಿಪಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೈ ಬಿಪಿಯಂತೆ, ಲೋ ಬಿಪಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಪಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (Getty Images)

ಲೋ ಬಿಪಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 120/80 mmHg ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು 90/60 mmHg ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋ ಬಿಪಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೆಡ್‌ಲೈನ್‌ಪ್ಲಸ್ (medlineplus) ಪ್ರಕಾರ ಲೋ ಬಿಪಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

  • ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು
  • ಆಯಾಸ, ಆಲಸ್ಯ
  • ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ
  • ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ
  • ಎದೆ ನೋವು
  • ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
  • ಮಸುಕಾದ ಚರ್ಮ
  • ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  • ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು

ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (Getty Images)

ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ B12, ಫೋಲೇಟ್, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್: ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಾದಾಮಿ (Getty Images)

ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ: ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬಿಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಉಪ್ಪು: ಲೋ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರು: ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಕಡಿಮೆ ಬಿಪಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಯೋಕ್ಲಿನಿಕ್ (mayoclinic) ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು 1 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ನಯವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಾಸೋಡಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲೋ ಬಿಪಿ ಇರುವಾಗ ಕಾಫಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಮಾತು.

ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು (Getty Images)

ಬಿಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

