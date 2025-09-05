ETV Bharat / health

ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯವು ಶೇ.14ರಷ್ಟು, 9 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯವು ಶೇ.34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ETV Bharat Health Team

September 5, 2025

How much sleep do you need per day: ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮರೆವು, ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯವು ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ 9 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯವು ಶೇ.34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ 79 ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ: ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತೆ, ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಬೊಜ್ಜು, ಖಿನ್ನತೆ, ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು, ಅವರ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ?: ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಎಂದು harvard.edu ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎಚ್ಚರವಾದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ವ್ಯಾಯಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್:

  • ನಾವು ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
  • ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಲಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಆಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
  • ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು.
  • ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.
  • ತಂಪಾದ, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
  • ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವಂತಹ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್​ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

