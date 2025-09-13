ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ Vs ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಹೃದಯ ಸುರಕ್ಷಿತೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ Vs ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Published : September 13, 2025 at 5:03 PM IST
Heart attack Vs Cardiac Arrest: ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇತರರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂದರೇನು?: ಹೃದಯಾಘಾತವು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹಠಾತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಪರಿಧಮನಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಧಮನಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು (ಪ್ಲೇಕ್) ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಪಧಮನಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಆ ಭಾಗವು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು, ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಎದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ನೋವು
- ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ವಿಪರೀತ ಬೆವರು
- ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಅಜೀರ್ಣ
- ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ
- ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ಏನಿದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ?:
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ (ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್) ಮಾರಣಾಂತಿಕ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವು ಮೆದುಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಹುದು.
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ ನೋಡಿ:
- ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
- ಹಠಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ
- ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಉಸಿರಾಟ
- ನಾಡಿಮಿಡಿತವಿಲ್ಲ
- ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಅಥವಾ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ.
- ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು.
ಈ ಎರಡು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತವು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೃದಯಾಘಾತ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಎದೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರು ಅಥವಾ ಇತರ ವಾಹನವಿದ್ದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ನೋವು ಇರುವವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕು. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು CPR ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರುವ ಮೊದಲು CPR ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು: ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ತಕ್ಷಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ CPR ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಹ್ಯ ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.