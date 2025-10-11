ETV Bharat / health

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪೋಷಕರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ

ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 11, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read
ಪೋಷಕರ ವಾದ, ಜಗಳ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಬಾಲ್ಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕಳ್ಳತನ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಡೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ.ಮಮತಾ ರಘುವೀರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಲನವಲನಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

fcfcoa.gov.au ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಗೆತನವು ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಪಾಲಕರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದಂಪತಿಗಳ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಪೋಷಕರ ಮೇಲಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು.

ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆದರುವ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಕ್ತ ಮಾತಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಪಾಲಕರು ಸಹ ಹೆತ್ತವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

