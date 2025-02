ETV Bharat / health

ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ: ಸಂಶೋಧನೆ - WATCHING REELS AT NIGHT SIDE EFFECT

Watching Reels at Night Side Effects: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓದುವುದು, ಕಚೇರಿಯ ಒತ್ತಡ, ಮನೆಗೆಲಸ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರೀಲ್ಸ್​ ನೋಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಯುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಿಎಂಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'Association between the screen time spent watching short videos at bedtime and essential hypertension in young and middle-aged people: a cross-sectional study' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ).

ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತೀರಾ? (freepik)

ಅನೇಕ ಜನರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್​ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ನೋಡುವವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​ ನೋಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರೀಲ್ಸ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.