ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಹೃದಯ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ: ಜೀವಸತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಲಾಭಗಳು
By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2025 at 7:04 PM IST

Vitamin B12 Benefits: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಲಾಭಗಳು

ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಜನರು ಇದರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು NCBI ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ಈ ಮಿಟಮಿನ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನರಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ವಿಟಮಿನ್ B12 ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೈನ್ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಜನನದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಲಾಭಗಳು

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಗಳ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಚಯಾಪಚಯ: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ಚರ್ಮ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಗುರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೊಸ ಕೋಶಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆಯಾಸ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಕಳಪೆ ಸ್ಮರಣೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್:

  • ಸೋಯಾ ಹಾಲು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿ12 ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅಣಬೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
  • ಪಾಲಕ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
  • ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  • ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತಮ.
  • ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

