ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು - ವೈದ್ಯರ ಮಾತು

ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಈ ಆಹಾರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ (Getty Images)
Published : September 16, 2025 at 9:09 PM IST

How To Remove Uric Acid Crystals: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ವಿಷಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಒಡೆದಾಗ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ದೇಹದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಲು ನೋವು, ಊತ ಹಾಗೂ ಗೌಟ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್, ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಗಂಜಿ, ಬಾರ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾರ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೀಲು ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್: ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿದೆ.

ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್​ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಯೂಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ರಸ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ: ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 1, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ದೇಹದಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಹಾಗೂ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಲಾಡ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್​ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಜೈದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪೇರಲ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್​ ಸಹ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಉತ್ತಮ: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ಯೂರಿನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ದಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

