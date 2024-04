ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ: ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್​ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಈ ಮೊಬೈಲ್​ ಗೀಳು - too much time online linked to risk

By IANS Published : Apr 18, 2024, 10:25 AM IST