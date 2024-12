ETV Bharat / health

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿಗೆ ಮೂರೇ 3 ಸೂತ್ರಗಳು: ಇವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆಯೇ? - THREE HABITS FOR HEALTHY LIFESTYLE

Three Habits For Healthy Lifestyle: ಯಾವುದೇ ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಹಂಬಲ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು? ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು? ಹೀಗೆಲ್ಲಾ, ಅನೇಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.

2020 ರಲ್ಲಿ Journal of Food Science and Technologyನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'Ghee: A Review of Its Nutritional and Pharmacological Properties' ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಯದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಆರಾಮವಾಗಿಯೂ ನಿದ್ದೆ ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10789628/#:~:text=Furthermore%2C%20ghee%20is%20a%20source,by%20its%20fatty%20acid%20composition.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ, ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

