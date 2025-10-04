ದೈನಂದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Types of Walking Improve Health: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅನೇಕರು ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಪಿಸಿಓಎಸ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕರು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ವಾಕಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಧಗಳು:
ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು: ತಡಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾಸನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಪಾದಗಳ ಅಡಿಭಾಗವನ್ನು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆಕಾರವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಟರ ಆಕೃತಿ ರೀತಿಯ ವಾಕಿಂಗ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಎಂಟು ಆಕೃತಿಯಂತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ರೆಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಎಂಟು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಡಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.
ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ: ನಡಿಗೆಯು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ನಡಿಗೆಯು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಡಿಗೆಯು ದೇಹವನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೀವು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಕು. ಈಗ, ನೀವು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರತಿ ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕಾಗೆಯಂತೆ ನಡಿಗೆ: ಈ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೀವು ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಭಂಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಗೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
