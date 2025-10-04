ETV Bharat / health

ದೈನಂದಿನ ವಾಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್​ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WALKING HEALTH BENEFITS WHAT ARE THE TYPES OF WALKING WALKING FOR GOOD HEALTH DIFFERENT TYPES OF WALKS
ವಾಕಿಂಗ್​ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 4, 2025 at 10:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Types of Walking Improve Health: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅನೇಕರು ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಪಿಸಿಓಎಸ್‌ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕರು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ವಾಕಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಾಕಿಂಗ್​ ವಿಧಗಳು:

ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು: ತಡಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾಸನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಪಾದಗಳ ಅಡಿಭಾಗವನ್ನು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆಕಾರವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

WALKING HEALTH BENEFITS WHAT ARE THE TYPES OF WALKING WALKING FOR GOOD HEALTH DIFFERENT TYPES OF WALKS
ವಾಕಿಂಗ್​ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಎಂಟರ ಆಕೃತಿ ರೀತಿಯ ವಾಕಿಂಗ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಎಂಟು ಆಕೃತಿಯಂತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ರೆಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಎಂಟು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಡಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.

WALKING HEALTH BENEFITS WHAT ARE THE TYPES OF WALKING WALKING FOR GOOD HEALTH DIFFERENT TYPES OF WALKS
ವಾಕಿಂಗ್​ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ: ನಡಿಗೆಯು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ನಡಿಗೆಯು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಡಿಗೆಯು ದೇಹವನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

WALKING HEALTH BENEFITS WHAT ARE THE TYPES OF WALKING WALKING FOR GOOD HEALTH DIFFERENT TYPES OF WALKS
ವಾಕಿಂಗ್​ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೀವು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಕು. ಈಗ, ನೀವು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರತಿ ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕಾಗೆಯಂತೆ ನಡಿಗೆ: ಈ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೀವು ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಭಂಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಗೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

WALKING HEALTH BENEFITS WHAT ARE THE TYPES OF WALKING WALKING FOR GOOD HEALTH DIFFERENT TYPES OF WALKS
ವಾಕಿಂಗ್​ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

WALKING HEALTH BENEFITSWHAT ARE THE TYPES OF WALKINGWALKING FOR GOOD HEALTHDIFFERENT TYPES OF WALKSTYPES OF WALKING IMPROVE HEALTH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.