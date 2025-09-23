ETV Bharat / health

ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Kidney Failure Stages: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಫೇಲ್​ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 23, 2025 at 6:31 PM IST

4 Min Read
Symptoms Of Kidney Failure: ಕಿಡ್ನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಗಾತ್ರದ ಹುರುಳಿ ಬೀಜದಂತಿರುವ ಅಂಗಗಳು. ಇವು ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅವು ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅನೇಕರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ (ESKD) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಿಡ್ನಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಹಂತಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ಹಂತಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೇ ಹಂತ: ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಶೋಧನೆ ದರ (GFR) 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಶೋಧನೆ ದರ (GFR) 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ 89ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೂರನೇ ಹಂತ: ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಶೋಧನೆ ದರ (GFR) 30ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ 59ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ: ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಶೋಧನೆ ದರ (GFR) 15 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ 29 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಐದನೇ ಹಂತ: ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಶೋಧನೆ ದರ (GFR) 15 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ: ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ದಣಿವು, ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ವಾಕರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊರತೆ, ಊತ: ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ದಣಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವೂ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿವು ಆಗದೇ ಇರುವುದು. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೋಹೀಯ ರುಚಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಊತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಊತವಿರುತ್ತದೆ, ಸೆಳೆತ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಮುಂದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರ ಬರದೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಚರ್ಮ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಬೇಗನೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು: ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ, ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು: ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಒಳಗೆ ದ್ರವ ತುಂಬಿದ ಚೀಲಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಕಾಯಿಲೆ: ಈ ರೋಗವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಲೂಪಸ್ ಒಂದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂಗಾಂಗ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೀಲು ನೋವು, ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

