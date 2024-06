ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮೇಕಪ್​; ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಹೊಳಪು! - natural ingrediants remove meke up

How to remove make up: ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮೇಕಪ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಈ ಮೇಕಪ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಡೀ ದಿನ ಇದ್ದರೂ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮೇಕಪ್​ ತೆಗೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಕಪ್​ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಲು: ಕುದಿಸಿಲ್ಲದ ಕಚ್ಛಾ ಹಾಲನ್ನು ಅನೇಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಕೂಡ ಮೇಕಪ್​ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಮುಖವನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮೇಕಪ್​ ತೆಗೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ ಕೂಡ ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಕಪ್​ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಟೇಬಲ್​ಸ್ಪೂನ್​ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರಸಿ, ಮೇಕಪ್​ ತೆಗೆಯಬಹುದು.

ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಜರ್ನಲ್​ ಆಫ್​ ಡರ್ಮಾಟಾಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಕಪ್​ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್​ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಡಾನ್​ ಯಾಂಗ್​ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಸಿಟಿಯ ಮೌಂಟ್​ ಸಿನಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆಫ್​ ಮೆಡಿಸಿನ್​ ಪ್ರೊಫೆಸರ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮೇಕಪ್​ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಎಂದು ವಾಟರ್​ಫ್ರೂಫ್​ ಮೇಕಪ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದರೂ, ತೆಗೆಯಲು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಶ್ಚರೈಸರ್​ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ಹನಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್​ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಹತ್ತಿಯ ಪ್ಯಾಡ್​ನಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.

ಜೇನುತುಪ್ಪ: ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರೀಯ ಅಂಶವೂ ಇದ್ದು, ಇದು ತ್ವಚೆಯ ಸತ್ತ ಕೋಶವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಾಶ್ಚರೈಸರ್​ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ಹನಿಯಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್​ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಆಲೋವೆರಾ (ಲೋಳೆರಸ): ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಕಪ್​ ಧರಿಸುವವರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಳೆ ರಸ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಒಂದು ಚಮಚ ಲೋಳೆ ರಸದ ತಿರಳಿಗೆ, 4-5 ಹನಿಯಷ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, ಮಸಾಜ್​ ಮಾಡಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ ಕೂಡ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಬೆ (ಸ್ಟೀಮ್​): ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಹಬೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಕಪ್​ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಮುಖ ತಾಜಾವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮುಖವನ್ನು ಹತ್ತಿಉಂಡೆಯಿಂದ ನಯವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಕಪ್​ ಜೊತೆ ಬೆವರನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಹಬೆ ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿರು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ತ್ವಚೆಯ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

