ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ!

ವೇಗವಾಗಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Benefits of Brisk Walking: ಕೆಲವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ? ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್ (ವೇಗದ ನಡಿಗೆ)ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲವಾದರೂ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ತಡೆಯುತ್ತೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್​ ಅಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿತ್ಯ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಯು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳನ್ನು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು, ನಡಿಗೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೃದ್ಧಿ: ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಯು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ: ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

15 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ: ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್​ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅನೇಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಾಕಿಂಗ್​ಗೂ ಮೊದಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ:

  • ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
  • ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹ ವಾರ್ಮ್​ಅಪ್​ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲವೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
  • ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು.
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದರೆ, ನಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
  • ವಾಕಿಂಗ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವಾರ್ಮ್​ಅಪ್​ ಆಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ನೋವು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

