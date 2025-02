ETV Bharat / health

ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಪಾಟ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಲಭವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ತೂಕ: ಏನಿದು ಸ್ಪಾಟ್ ಜಾಗಿಂಗ್? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ? - SPOT JOGGING BENEFITS WEIGHT LOSS

Spot Jogging Benefits Weight Loss: ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಹತ್ತು ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ತಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ).

ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ: ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಜಾಗಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ 100 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗಿಂಗ್​ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ (Journal of Sports Science and Medicine) ಪ್ರಕಟವಾದ 'ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಜಾಗಿಂಗ್‌ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು' (The effects of spot jogging on weight loss and body composition) ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸದೃಢ: ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ. ಬೇಸರ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.