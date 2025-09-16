ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದರೆ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಕರಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : September 16, 2025 at 2:51 PM IST
Climbing Stairs Benefits: ಅನೇಕರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೆದುಳನ್ನು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಯಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಇಳಿಯುವುದು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುತ್ತೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗಗಳಾದ ಪೃಷ್ಠ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಇಳಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಹೃದಯ & ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವುದು, ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಪರಿಧಮನಿಯ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಇಳಿಯುವುದು ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಬಳಸದೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದರಿಂದ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಹಾಗೂ ಇಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಿರಿ. ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವ ಆತಂಕ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಗಳ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ, ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗದೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟೇ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸಮನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಇಳಿಯುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು, ಡಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಜಿಗಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅವರವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ದಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10656261/
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.