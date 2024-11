ETV Bharat / health

ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಡಿ, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

Sugar Level Increase Reasons: ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ನಂತರ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದೇ ಇರುವುದು: ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಟ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Sleep Medicine Reviews ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

'Impact of Sleep and Circadian Disturbances on Glucose Metabolism and Type 2 Diabetes' ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಈವ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೌಟರ್ (Eve Van Cauter) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗಿದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ನಿದ್ರೆಯಿಂದಾಗಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. (ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಊಟದ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್​: ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಹಲವರು ರಗ್​ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಬಾರದು. ಕನಿಷ್ಠ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.