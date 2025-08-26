Common Cause Of Brain Stroke: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಕನನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ವೃತ್ತಿಪರ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿದುಳಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂದರೇನು? ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏನಿದು ಮಿದುಳಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್?: ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಡಚಣೆ, ಛಿದ್ರದಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತನಾಳವು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಶೇ 80 ರಿಂದ 85ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ, ರಕ್ತನಾಳವು ಒಡೆದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 18 ಲಕ್ಷ ಮಿದುಳಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡ 25 ರಷ್ಟು ಬಲಿಪಶುಗಳು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮಿದುಳಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಯನ (American Heart Association) ಪ್ರಕಾರ, ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇರಿವೆ. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಹ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಈ ಮೆದುಳು: ಮೆದುಳು ಎಲ್ಲಾ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯು ದೃಷ್ಟಿ, ಶ್ರವಣ, ವಾಸನೆ, ರುಚಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಅನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ (Centers for Disease Control and Prevention) ಪ್ರಕಾರ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ದೇಹದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋತುಬಿದ್ದ ಭಾವನೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತು, ವಕ್ರ ಮುಖ ಮತ್ತು ತೋಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ತಜ್ಞರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಜಾಗಿಂಗ್, ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಜುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ದೇಹದ ತೂಕ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಬೇಡಿ.
ಜನರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಿಳಿಯದ ಸತ್ಯ: ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬಿಪಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಐಎಸ್ಎ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
