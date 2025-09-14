ETV Bharat / health

ಒತ್ತಡ, ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ: ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ವೇತನ ಪಡೆದರೂ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ!

ಕೈತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪಡೆದರೂ ಒತ್ತಡ, ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

File photo
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಯಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪಿತ್ತಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ‘ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವೂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆಂದ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹೌದು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಡುಕಿನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 10 ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.

ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ : ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಯಾವಾಗಲೂ ದಣಿದ ಭಾವನೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತಂಕ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಖಿನ್ನತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುವುದು.

ಕಾರಣಗಳು?

  • ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಅಸಮತೋಲನ
  • ಉದ್ಯೋಗ ಅಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ
  • ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಒಂಟಿತನ
  • ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಒತ್ತಡ
  • ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ?
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
  • ರಜೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
  • ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಡುವು ನೀಡಿ.

18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ 67 ರಷ್ಟು ಜನರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2022-24 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ 150 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಜನ್ ಝಡ್ ಯುವಕರಲ್ಲಿ 72 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಅನುಭವಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 43 ರಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.

ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ, ಜನರು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟುಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್​ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪೂರಕಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ- ಪ್ರೊ. ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಅಕುಲಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಸದಸ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಜ

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

