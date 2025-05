ETV Bharat / health

ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಅತಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಬಳಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ? - HOW TO REDUCE DIGITAL SCREEN USE

ಅತಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಬಳಕೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Health Team Published : May 30, 2025 at 10:15 PM IST 6 Min Read

Digital screen Vs mental health Problem: ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೆಡ್​ಲೈನ್​ಸ್​ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಜೋರಾದ ವಾದಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೌನ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಏನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೇಟಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜನರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಈಗ 'ಮೊಬೈಲ್-ಹೋಲಿಸಂ' (mobile-holism) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಲಂಬನೆಯು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) - ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಮಗು, ಅದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಂತೆಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂಬಲ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಕೂಡ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ, ಶ್ಲಾಘನೆಗೂ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ನೋಡದಿರುವುದು ಶಾಂತವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿಘಟಿತ ಗಮನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಆಳವಿಲ್ಲದ ನಿದ್ರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಬಳಕೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat) ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 280 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಕೊರತೆಯು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರ ಲಭ್ಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರವನ್ನು WHO ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್, ಎಂಐಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 2023 ರ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಮನೋವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಮೊಬೈಲ್ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವರ್ತನೆಯ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೃಹಿಣಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಗಾಗ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಇದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಕೆರಳುವ ಮನಸ್ಸು: ಈ ವ್ಯಸನವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್​ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ವಿಚಲಿತರಾಗಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರಸ್ಪರರಿಗಿಂತ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಎಮೋಜಿಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುವುದು ಹೊಸ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನಸ್ಸು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಈಗ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಬಳಕೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat) AI ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದೇ?: ಈ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ AI ಸಂಶೋಧಕರು, ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ AI-ಚಾಲಿತ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ವೈಸಾ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೋಬಾಟ್ (ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ಯೂಪರ್ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥೆರಪಿ (CBT) ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರಲು, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ AI ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೋಬಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಅಧ್ಯಯನವು ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ತೋರಿಸಿದೆ. AI ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಕಲ್ಪನೆಯಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.