ETV Bharat / health

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಂಜ್​ ದೋಸೆ; ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತ - Sponge Dosa Recipe

By ETV Bharat Health Team

How to Make Sponge Dosa Recipe in Kannada: ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ, ಪೂರಿ, ಬೋಂಡಾ, ವಡಾ, ದೋಸೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಪ್ರಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಂಜ್​ ದೋಸೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಂಜ್​ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು? ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.