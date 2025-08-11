ETV Bharat / health

ಅನ್ನ, ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿಯಿಂದಲೂ ಇವೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..! ಏನವು ಉಪಯೋಗಗಳು? - HACKS USES OF RICE

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಿದೆ.

Rice is not just for cooking rice and flour it also has many benefits
ಅಕ್ಕಿ (Getty Images)
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್​ನಂತಹ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್​ ಸಾಧನಗಳು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಅಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯು ಅದರಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

rice
ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಇದೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Getty Images)

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್​ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಪ್​ಬೋರ್ಡ್​​ಗಳು ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ ಮೂಲೆ ಅಥವಾ ಕಪ್​ಬೋರ್ಟ್​ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಈ ದುರ್ವಾಸೆ ತಡೆಯಬಹುದು.

ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಉಪ್ಪು ಆರ್ದ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದೆರಡು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾವಿನಹಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೀತಾಫಲದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಿತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮುಖ, ದೇಹ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Rice cooked
ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ (Getty Images)

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆಯಲು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರು ಫೈಬರ್​, ಪ್ರೋಟಿನ್​, ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ, ಜಿಂಕ್​ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್​ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಬೆರಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆಗೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

rice water
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳದ ನೀರಿನಿಂದ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. (Getty Images)

ಚಾಕು, ಕತ್ತರಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಅದರ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಿನುಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಗೃಹಾಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅನೇಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿತ್ಯ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತಾ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್

