ETV Bharat / health

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಮಾ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

KIDNEY BEANS BENEFITS AND NUTRITION RED BEANS BENEFITS AND SIDE EFFECTS WHAT HAPPENS EAT RED BEANS DAILY ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 8, 2025 at 5:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯವನ್ನು 'ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಫೈಬರ್‌ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಧುಮೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಮಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಾಜ್ಮಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು: ಅಮೆರಿಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 100 ಗ್ರಾಂ ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ.

KIDNEY BEANS BENEFITS AND NUTRITION RED BEANS BENEFITS AND SIDE EFFECTS WHAT HAPPENS EAT RED BEANS DAILY ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯ (Getty Images)
  • ಪ್ರೋಟೀನ್: 7.69 ಗ್ರಾಂ
  • ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್: 21.5 ಗ್ರಾಂ
  • ನಾರು: 5.4 ಗ್ರಾಂ
  • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ: 46 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ
  • ಕಬ್ಬಿನಂಶ: 1.38 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ
  • ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: 215 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ
  • ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು: 123 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು
  • ಫೋಲೇಟ್(ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 9): 130 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು
  • ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್: 45 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ

ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:

ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರೋಟೀನ್‌: ರಾಜ್ಮಾ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ: ರಾಜ್ಮಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಯಾಪಚಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ರಾಜ್ಮಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ: ರಾಜ್ಮಾ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ: ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ: ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿವಾರಕ, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನಾನ್‌ಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಜರ್ನಲ್ (The Pharma Innovation Journal) ಎಂಬ ಜರ್ನಲ್ ಇವು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

KIDNEY BEANS BENEFITS AND NUTRITION RED BEANS BENEFITS AND SIDE EFFECTS WHAT HAPPENS EAT RED BEANS DAILY ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ದೇಹದ ತೂಕ (Getty Images)

ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಫೋಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್: ರಾಜ್ಮಾ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ 1/2 ರಿಂದ 1 ಕಪ್ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಮಾದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?:

ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ: ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇಯಿಸಿದ ರಾಜ್ಮಾ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಯಿಸಿದ ರಾಜ್ಮಾ ಫೈಟೊಹೆಮಾಗ್ಗ್ಲುಟಿನಿನ್ ಎಂಬ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

BMC ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಕಚ್ಚಾ ರಾಜ್ಮಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷವಾದ ಫೈಟೊಹೆಮಾಗ್ಲುಟಿನಿನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ವಾಕರಿಕೆ, ತೀವ್ರ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್‌ಗಳು ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದಾಗ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಟಿನ್‌ಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಸತುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಮಾವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಮಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಲರ್ಜಿ: ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಊತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

KIDNEY BEANS BENEFITS AND NUTRITION RED BEANS BENEFITS AND SIDE EFFECTS WHAT HAPPENS EAT RED BEANS DAILY ರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ (Getty Images)

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು: ರಾಜ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಇವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜ್ಮಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಮಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

KIDNEY BEANS BENEFITS AND NUTRITIONRED BEANS BENEFITS AND SIDE EFFECTSWHAT HAPPENS EAT RED BEANS DAILYರಾಜ್ಮಾ ಧಾನ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುKIDNEY BEANS HEALTH BENEFITS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.