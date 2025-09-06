ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕ್ವಿನೋವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರವಾದ 'ಕ್ವಿನೋವಾ' ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ವಿನೋವಾ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : September 6, 2025 at 10:36 PM IST
Quinoa For Weight Loss: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕ್ವಿನೋವಾಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿನೋವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಕ್ವಿನೋವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಕ್ವಿನೋವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓಟ್ಸ್, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿನೋವಾ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಟು ರಹಿತ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಫೈಬರ್, ತಾಮ್ರ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ, ಪೋಹಾ, ಉಪ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿನೋವಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗೋಧಿ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕ್ವಿನೋವಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕ್ವಿನೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕ್ವಿನೋವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕ್ವಿನೋವಾದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ರಂಜಕವಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಕ್ವಿನೋವಾವು ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪ್ಫೆರಾಲ್ನಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಿನೋವಾವು ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪ್ಫೆರಾಲ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕ್ವಿನೋವಾವು ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವಿನೋವಾ ತಿನ್ನುವುದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಹಂಬಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ವಿನೋವಾ ತಿನ್ನುವುದು ಕರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಿನೋವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕ್ವಿನೋವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ವಿನೋವಾ ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ವಿನೋವಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು (ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಿನೋವಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಿನೋವಾ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕ್ವಿನೋವಾದಿಂದ ಕಿಚಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಕಿಚಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಕಪ್ ಕ್ವಿನೋವಾವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಕ್ವಿನೋವಾದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಕ್ವಿನೋವಾದ ಹೊರ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಪೋನಿನ್' ರಾಸಾಯನಿಕವು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ವಿನೋವಾ ತಿಂದ ನಂತರ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಜನರು ಕ್ವಿನೋವಾದಿಂದ ಉಬ್ಬುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಕ್ವಿನೋವಾವನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.