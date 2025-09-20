ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
Flood Safety Precautions: ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ನೀರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. ವಿಷಕಾರಿ ಕೀಟಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ.
ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು?: ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅವಶೇಷಗಳು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಜನರು ನಡೆಯುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಕಳೆಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಬಹುದು. ವಾಹನಗಳು, ದ್ರವಗಳು, ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗಳು, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಣ್ಣಗಳು, ಆಮ್ಲಗಳು, ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬೂದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಪಾದರಸದಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ (Centers for Disease Control and Prevention) ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ಆತಂಕ: ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇ. ಕೋಲಿಯಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಜಠರಗರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾಯವೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ತೀವ್ರ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು: ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾಗ ನೀರಿನ ಆಳ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಿಂದ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಡಿ. ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಅವು ಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶವಗಳು ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು, ಗೋಡೆಯ ಅಂಚುಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಕೆಟ್ಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆಯದಿರಿ:
- ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಉದ್ದ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
- ಸಣ್ಣ ಗಾಯಕ್ಕೂ ಸಹ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಲನಿರೋಧಕ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
- ಗಾಯವು ಒದ್ದೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ವೈಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
- ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ನಂತಹ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.