ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ದೇಹದ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ
Physiotherapy Day: ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಂದು ನರ, ಸ್ಲಿಪ್ಡಿಸ್ಕ್ನಂತಹ ಹಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : September 8, 2025 at 12:43 PM IST
Physiotherapy Day: ಇಂದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆಪಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಬೇಕು. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಜನರನ್ನು ನರಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಕಾಲಿಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉಪಶಮನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು 'ವಿಶ್ವ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ದಿನ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಏಮ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಖ್ಯಾತಿ, "ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು. ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊಂಟ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ" ಎಂದರು.
ಈ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ: ತೀವ್ರ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಬಾರದು. ಬೆನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಮೊಣಕೈ ಬೆಂಬಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಮೇಜಿನಡಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಖ್ಯಾತಿ.
ವಿರಾಮ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಅಥವಾ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. 40 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಳಿತರೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ದೂರವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಾದರೂ ಎದ್ದು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಬೆನ್ನು ನೋವು, ನರ ಅಥವಾ ಮೂಳೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಔಷಧಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆರ್ಥೋ ನ್ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಗಂಭೀರ ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಅದುವೇ ಡೀಪ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುವ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕೂಡ ಪಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಖ್ಯಾತಿ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕ: ಡಾ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಫಿಸಿಯೋಥೇರಪಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಎದೆ ಔಷಧ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗು ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?:
- ವ್ಯಾಯಾಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಥೆರಪಿ: ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿದ್ಯುತ್ ನರ ಪ್ರಚೋದನೆ: ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
