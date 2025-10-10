ನಿರಂತರ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗೊರಕೆ, ಉರಿಯೇ? ಇದು ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
Throat cancer symptoms: ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2025 at 3:35 PM IST
Throat Cancer Symptoms: ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ಗೊರಕೆ, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉರಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದು.. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲೇಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ: ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು 'ಡಿಸ್ಫೇಜಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಅನ್ನನಾಳ ಇಲ್ಲವೇ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ತೂಕ ನಷ್ಟ: ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು: ಶೀತ, ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಕಿವಿ ನೋವು: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಯೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು nhs.uk ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶಬ್ದವೂ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ನಿರಂತರ ದುರ್ವಾಸನೆ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಚುಕ್ಕೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಣವಾಗದ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇವು ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒರಟುತನ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೆಡ್ಲೈನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. 3 ರಿಂದ 4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಧ್ವನಿ ಒರಟುತನವು ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಊದಿಕೊಂಡ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು: ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವು ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಊತವಿದ್ದರೆ, ಇದು ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.