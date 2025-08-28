ETV Bharat / health

ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ತಣ್ಣೀರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳಿವು! - COLD WATER BATH SIDE EFFECT

Who should not take cold water baths: ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಪ್ಪಾಗಿಯು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Cold water bath side effect
ಯಾರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2025 at 11:32 PM IST

3 Min Read

Cold Water Bath Side Effect: ಸ್ನಾನವು ದಿನಚರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ನಾನವು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ: ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತಲೆಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Cold water bath side effect
ಯಾರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರೇನಾಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ರೇನಾಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಶೀತ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಇದು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ತೀವ್ರ ನೋವು, ಶೀತದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Cold water bath side effect
ಯಾರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ: ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಿರಿದಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೃದ್ರೋಗ ಇರುವವರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

Cold water bath side effect
ಯಾರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೈಬಿಪಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಾರದು. ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಆಸ್ತಮಾ: ಆಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸ್ಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು.

ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಶೀತ, ಜ್ವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು, ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವವರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್: ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

