ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಚಿಪ್ಸ್, ಪಾಪಡ್​ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ; ರುಚಿ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು! - Oil Free Papad Cooking Tips

How to Fry Papad Without Oil: ಸಂಜೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪಾಪಡ್ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಪಡ್​ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ಹುರಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪುಲ್ಕಾ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬೇಯಿಸಿ: ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಡ್​ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕರಿದು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪುಲ್ಕಾ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಪಡ್ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಬೇಯುವ ಪಾಪಡ್​ನ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ತುಂಡುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆರಸ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್​ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸಿ: ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ತವ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪಡ್​ಗಳನ್ನೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೆ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ.. ಒಲೆಯ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಒಂದು ಪಾಪಡ್​ ರೆಡಿಯಾಗಲು 10 ರಿಂದ 12 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳ ನಂತರ ಹೊರತೆಗೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುರುಕಲು ಪಾಪಡ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೀದಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ವ ಕೆಂಬಣ್ಣ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ತವದಿಂದ ಪಾಪಡ್​ ಹೊರತೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು.