ಅತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ - OVERTHINKING SIDE EFFECTS

Overthinking Side Effects: ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ (Journal of Clinical Psychology) ಪ್ರಕಟವಾದ "ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಮರ್ಶೆ" (The Effects of Overthinking on Mental Health: A Systematic Review) ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ (ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ).