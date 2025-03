ETV Bharat / health

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್​​ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು!: ಅವರ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ?; ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬಿಡಿ! - NITA AMBANI FITNESS ROUTINE

By ETV Bharat Health Team

ಮುಂಬೈ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ''ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಲಿಸಲು ಫಿಟ್ನೆಸ್​ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ವ-ಆರೈಕೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ'' ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರ ಸಮರ್ಪಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯೊಂದಿಗೆ, ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಅವರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. #StrongHERMovement and become stronger every day ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್​: ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು, ''ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50 ಮತ್ತು 60ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ದಶಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3-8% ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ನಾಯು, ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಸಮತೋಲನ, ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.