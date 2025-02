ETV Bharat / health

ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 'ಮಖಾನ' ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನು? ಮಖಾನದಿಂದ ಬಿಪಿ & ಶುಗರ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು? - MAKHANA HEALTH BENEFITS

Makhana Health Benefits: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಖಾನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಖಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಖಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಮಖಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ (Journal of Food Science) ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಮಖಾನಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಯೂರಿಯಾಲ್ ಫೆರಾಕ್ಸ್ ಸಾಲಿಸ್ಬ್)' (Nutritional and Phytochemical Analysis of Makhana (Euryale ferox Salisb) ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವು ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಖಾನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.