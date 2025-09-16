ETV Bharat / health

ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು - ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?; ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು!

Best Fruit to Increase Platelets: ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್​ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್​ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

NATURAL WAYS TO INCREASE PLATELETS KIWI VS PAPAYA WAYS TO INCREASE PLATELETS ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು
ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 16, 2025 at 6:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Fruit to Increase Platelets: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆಯಾಸ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೂ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

NATURAL WAYS TO INCREASE PLATELETS KIWI VS PAPAYA WAYS TO INCREASE PLATELETS ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು
ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೋಲೀನ್, ಲುಟೀನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳು ದೇಹವು ಚಯಾಪಚಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು: ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್​ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇದ್ದು, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್​ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೋಲೇಟ್‌, ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧ: ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

NATURAL WAYS TO INCREASE PLATELETS KIWI VS PAPAYA WAYS TO INCREASE PLATELETS ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು
ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು: ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಫೋಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ: ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಣ್ಣು ಪಪ್ಪಾಯಿ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ, ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಫೋಲೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆ ರಸ: ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್​ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ರಸ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಪಪೈನ್ ಕಿಣ್ವವಿದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್​ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ. ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್​ ಇಳಿಕೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ರಸ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ರೋಗಿಯ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

NATURAL WAYS TO INCREASE PLATELETS KIWI VS PAPAYA WAYS TO INCREASE PLATELETS ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು
ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್: ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್​ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ಸ್​ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

NATURAL WAYS TO INCREASE PLATELETS KIWI VS PAPAYA WAYS TO INCREASE PLATELETS ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು
ಪಪ್ಪಾಯಿ Vs ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

NIH ಪ್ರಕಾರ, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಣ್ಣು. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೋಷಣೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ದಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

NATURAL WAYS TO INCREASE PLATELETSKIWI VS PAPAYAWAYS TO INCREASE PLATELETSಪಪ್ಪಾಯಿ VS ಕಿವಿ ಹಣ್ಣುBEST FRUIT TO INCREASE PLATELETS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?, ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು: ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

Exclusive Interview: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ : ನಟ ಮಿತ್ರ

ನ್ಯೂ ಲುಕ್, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ BMW ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.