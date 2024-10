ETV Bharat / health

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕಾಲುಗಳ ಸೆಳೆತವಾಗುತ್ತಾ? ವೈದ್ಯರ ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ!

How to Stop Leg Cramps at Night: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಲು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕಾಲು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೆಳೆತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ (national library of medicine report).

ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೆಳೆತವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..