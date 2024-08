ETV Bharat / health

ಎಂಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ - Cautious on Mpox

ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಂಪಾಕ್ಸ್ (MPox) ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ (PME) ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಕ್ಕದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಂಕು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪೀಡಿತ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದ್ದೇವೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಈ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಭಯ ದೂರವಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಎಂಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಹರಡುವುದು? ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? (ETV Bharat)

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಸೋಂಕಿನ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ, Mpox ಅಥವಾ Monkeypox? ಇದು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಡುಬುಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು? ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡಿತು? ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪೀಡಿತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಲಸಿಕೆ ಇದೆಯೇ? ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಔಷಧಿಗಳಿವೆಯೇ? ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ, ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು, ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವೈರಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳಿಂದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಿದ WHO ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ Mpox ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಈ ರೋಗವನ್ನು ಮೂಲತಃ 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ (Democratic Republic of the Congo) ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಇದು 2022 ರಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. WHO ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದ್ರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, WHO ಮತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2024 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಎಂಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕು ಚಿಕನ್​ಪಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡುಬುಗಳಂತೆಯೇ ಆರ್ಥೋಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್​ಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.

ಸಿಡುಬು 1980ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ, ಚಿಕನ್ಪಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ) ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. Mpox ಚಿಕನ್​ಪಾಕ್ಸ್​ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ವೈರಸ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಜ್ವರ, ದೇಹದ ನೋವು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ದದ್ದು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು, ಅದು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು.

ಎಂಪಾಕ್ಸ್, ಚಿಕನಪಾಕ್ಸ್​ಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ: ಎಂಪಾಕ್ಸ್, ಚಿಕನಪಾಕ್ಸ್​ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಡಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುದದ್ವಾರದ ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಜ್ವರ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಚರ್ಮದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಒಣ ಹುರುಪು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಾದರೂ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಲಾಲಾರಸದ ಹನಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. mpox ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ, MPOX ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದದ್ದುಗಳಿಂದ ನೀವು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.