ಮಕ್ಕಳ ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್​ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡವಳಿಕೆ; ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು - Use Of Mobile Phones At Night

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 19 hours ago

ಮೊಬೈಲ್​ ಬಳಕೆ ( Getty Image )

ಜೋಧ್ಪುರ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ದಿನದ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಟೈಂ 7 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್​ನ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್​ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ನ ಬಳಕೆಗೆ ಅಂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವ ಜನತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್​ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ ಎಸ್​ಎನ್​ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಕಾಲೇಜ್​ನ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ ಜಿಡಿ ಕೂಲ್ವಾಲ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್​ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ನೈಜತೆಯಿಂದ ದೂರಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊಬೈಲ್​ನ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್​ ರಿಥಂ ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್​ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್​ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಕುರಿತ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಅನ್ನು ಮೆದುಳು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋನ್​ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.