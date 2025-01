ETV Bharat / health

ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಧುಮೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ - MILK HELP IN WEIGHT LOSS

Milk Help in Weight Loss: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇಟ್​ ಲಾಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ತೂಕ ನಷ್ಟ: ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಮರ್ಶೆ & ಮೆಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ' (Dairy consumption and weight loss: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials) ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ).

ನೀವು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

1 ಗ್ಲಾಸ್​ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ?: ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್​ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ 122 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8.23 ​​ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್, 12 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್​, 4.66 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು, 309 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ 29.4 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ, ಸತು 1.05 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ, ಫೋಲೇಟ್ 4.9 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಕೋಲೀನ್ 44.6 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ, ಪೊಟಾಶಿಯಂ 390 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 1.35 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ 203 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 111 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.