ಬೇರೆಯವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ- ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ತನ್ವಿ ಕಚಾ

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ 2025: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲು ರಚಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

Mental Health Day Increase in cases of mental illness ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ Mental Health
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)
Mental Health Day 2025: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಲು ರಂಗೋಲಿ ರಚಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸು ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಜುನಾಗಢ್ ನಾಗರಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಶೀತ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಂತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಿಯಮಿತ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ಜುನಾಗಢ್ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (OPD) ಪ್ರತಿದಿನ 100 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜುನಾಗಢ್ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 3,000 ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 35,000 ರಿಂದ 36,000 ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ: ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಅಂತಹ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಆಹಾರ, ಆಭರಣಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು, ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆತಂಕಕಾರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

