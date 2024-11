ETV Bharat / health

ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ?: ಹಾಗಾದರೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ - ಬಿಪಿ, ಹೃದ್ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು

Long Time Standing Side Effects: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಸಮಯದಿಂದ ಮಲಗುವ ತನಕ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಂತುಂಕೊಂಡರೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳೇನು? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಂತರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "The Relationship Between Occupational Standing and Cardiovascular Disease Risk" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ (American Journal of Epidemiology) ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪೀಟರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಂತರೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳು ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್: ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಂತರೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನರಗಳು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಸೆಳೆತ, ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಲುಗಳು, ಕೀಲು ನೋವು: ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಂತರೆ ಇಡೀ ದೇಹದ ಭಾರ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.