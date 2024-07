ETV Bharat / health

ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ?; ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? - do you leaving dirty bowls in sink

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 14 hours ago

ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆ ( ETV Bharat )

ಹೈದರಾಬಾದ್ ​: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಊಟದ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಓದಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಮೇಲಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಿಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯದೇ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರೂ ಅಪಾಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ : ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಉದರಶೂಲೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೊಳೆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದಲ್ಲದೇ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.