ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಕರೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು! - LAUGHTER EXERCISES REDUCE STRESS

Stress Relief Through Laughter: ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಗು ಒಂದು ವರದಾನ. ಒಂಟಿತನ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ನಗುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 27, 2025 at 8:56 PM IST

3 Min Read

Stress Relief Through Laughter: ನಗು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಗು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ನಗುವ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡದೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಗು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಗುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಜೀವನವು ಒಂದು ನಾಟಕವಾಗಿದೆ, 'ನಗು' ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರಲಿ ಹಾಗೂ 'ನಗು' ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಗು ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಯೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನವು, ನಗು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಮೃದ್ಧ ಗಾಳಿಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನಗುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಗು ದೇಹವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಗಮನ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ಕೂಡ ಮುಖದ 43 ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇಂಟ್ ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

40 ರೀತಿಯ ನಗು: ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನಗುವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 40 ರೀತಿಯ ನಗುವಿದೆ. ಸಣ್ಣ, ಮೃದುವಾದ ನಗುದಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜೋರಾಗಿ ನಗುವಿನವರೆಗೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಗುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನಮಸ್ಕಾರದ ನಗು: ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಹಹಹಹ ಹೇಳುತ್ತಾ.

ಮಿಲ್ಕ್‌ಶೇಕ್ ನಗುವುದು: ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಗುವುದು.

ಸಿಂಹ ನಗುವುದು: ಸಿಂಹದಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ನಗುವುದು, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಗುರುಗಳಂತೆ ಬೀಸುವುದು.

ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ ನಗುವುದು: ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾದ ನಗುವುದು: ತೋರುಬೆರಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಗುವುದು.

ನಗುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ: ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ ನಗುವುದು, ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯ ಅಂಗೈಗೆ ಒತ್ತುವುದು.

ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಗುವುದು: ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  • ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ನಗು ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಗುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ನಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ನಗುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
