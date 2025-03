ETV Bharat / health

ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಪೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ದೂರ: ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭ! - JAGGERY HEALTH BENEFITS

Jaggery Health Benefits: ನೀವು ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ, ನೀವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವೇ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲವು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Getty Images)

ಬೆಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ಬಿ - ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸಿ, ಡಿ2 ಮತ್ತು ಇ ನಂತಹ ಜೀವಸತ್ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತ ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲ್ಲದ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ (Getty Images)

2017ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ (Journal of Food Science and Technology) ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಬೆಲ್ಲದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು' (Nutritional and Phytochemical Analysis of Jaggery and Its Potential Health Benefits) ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ).

ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳಿನ ಉಂಡೆ (Getty Images)

ಬೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ?

ಬೆಲ್ಲ + ತುಪ್ಪ: ಬೆಲ್ಲ + ತುಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.