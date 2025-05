ETV Bharat / health

ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು? - WHO SHOULD NOT EAT ONIONS

ಈರುಳ್ಳಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

May 10, 2025