ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಯೇ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು (Getty Images)
Published : August 20, 2025 at 7:35 PM IST

ಚಪಾತಿ, ನೂಡಲ್ಸ್, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಕರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಫಿನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿ ಆಹಾರವು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು (Getty Images)

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್‌ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿಡಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್‌ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಂಸ್ಥೆ (International Aluminum Institute) ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು (Getty Images)

ಅನೇಕರು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅತಿಯಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗೊಂದಲ, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮೂಳೆ ನೋವು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುಂಠಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು (Getty Images)

ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಕವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಜೀಮರ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಆಮ್ಲೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೋಹವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು (Getty Images)

ಅಡುಗೆಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಗಾಜು, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಡಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

