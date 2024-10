ETV Bharat / health

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ? ಸಂಶೋಧನೆ ಹೀಗೆ​ ಹೇಳುತ್ತೆ

Is it safe to drink coffee during pregnancy: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಫಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಅನಿಸಿದರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕಾಫಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಾಫಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು? ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ.. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಸೇವನೆಯು ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 'ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್'ನ ಡಾ. ಗನ್-ಹೆಲೆನ್ ಮೊಯೆನ್ ಅವರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.