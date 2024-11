ETV Bharat / health

ಮುಖದ ಹೊಳಪಿಗಾಗಿ ಐಸ್‌ಕ್ಯೂಬ್​ನಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

Is it Good to Rubbing Ice on Face? : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಐಸ್​ಕ್ಯೂಬ್​ ಮಸಾಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಐಸ್​ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ನೋಡೋಣ.

ಚೈನೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್: ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಉಜ್ಜುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಐಸ್​ಕ್ಯೂಬ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚೈನೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನೇಕರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಟಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖವು ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.