ETV Bharat / health

ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? - KIDS USING PHONE WHILE EATING

Kids Using Phone While Eating: ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಗ್ಯಾಜೆಟ್​​ಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಅಕ್ಷಿಪಟಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ' (Impact of color vision deficiency on the quality of life in a sample of Indian population) ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಿವರಾಮ ಮಾಲೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)