ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮವೇ?: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
Healthiest Breakfast Lunch Dinner: ಹಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : September 9, 2025 at 8:50 PM IST
Healthiest Breakfast Lunch Dinner: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಅದೇ ಉಪಹಾರವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವಿಧಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಪಹಾರವು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ: ಉಪಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ಪೂರಿ, ದೋಸೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿ, ಖಿಚಡಿ, ಆಮ್ಲೆಟ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಪಥಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವು, ನಟ್ಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳು, ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗಳಂತಹ ಉಪಹಾರ ಆಹಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮೊಸರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳ ದೋಸೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪೂರಿ, ವಡೆ, ಪಕೋಡ, ಸಮೋಸಾ, ಪರೋಟ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವು ತಿಂಡಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಬದಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.
ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸುವ ಲಘು ಆಹಾರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ರಾತ್ರಿಯ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ. ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿರುವ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
- ನೀವು ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
- ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- ಸರಳ ಉಪಹಾರ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.
ಕೇವಲ ತಿಂಡಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು, ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳ ಅನ್ವಯವೇ ತಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.