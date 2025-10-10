ETV Bharat / health

ಸಿಗರೇಟಿನ ಹೊಗೆಗಿಂತಲೂ ಧೂಪದ ಹೊಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Side Effects Of Incense Smoke: ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಗರೇಟಿನ ಹೊಗೆಗಿಂತಲೂ ಧೂಪದ ಹೊಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 10, 2025 at 12:50 PM IST

Side Effects Of Incense Smoke: ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಪವನ್ನು ಸುಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಿಡಲು, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಗಂಟಲು, ಚರ್ಮ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನರಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳಾ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಆಯಾಸ, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಕೆಳ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಿರಂತರ ವಾಸನೆಯ ಸೇವನೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಧೂಪದ ಹೊಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಸ್ತಮಾ, ಕ್ಷಯ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಡಾ.ಸೋನಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ತಮ್ಮ ಇನಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಹೊಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?:

  • ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೊದಲು ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ಸಹ ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
  • ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಕೆಲವರು ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳು PM 2.5 ಕಣಗಳು, ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಣಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಕಣಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವುದನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದು ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಹೊಗೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಧೂಮಪಾನದಂತೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?: ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಹೊಗೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಅನೇಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸುಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಧೂಪದ ಹೊಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?: ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದು. ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಆಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ COPDಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಟಕಿಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡಿ. ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವುದು ಸಹ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

