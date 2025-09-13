ETV Bharat / health

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ದೋಸೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಅನೇಕ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬದುನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ದೋಸೆ, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 13, 2025 at 7:02 PM IST

4 Min Read
Idli vs Dosa, Which is better for diabetics?: ಬಹುತೇಕರು ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇಡ್ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ, ಇವೆಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಧಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇವಿಸಿದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಡ್ಲಿ (Getty Images)

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 - 4 ಗಂಟೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ನಂತರ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಅಧಿಕ: ಭಾರತೀಯರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಡ್ಲಿ (Getty Images)

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಧಿಕ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ?

ಯಾವ ತರಹದ ಇಡ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಪಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ, ತುಪ್ಪದ ಇಡ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಡ್ಲಿಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಿಗೆ ರಾಗಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್​, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮಹಿಗಳು ಇಡ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ?: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್​, ಪಿಷ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ನ ತ್ವರಿತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಇಡ್ಲಿಯ ಬದಲಿಗೆ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದೋಸೆ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?: ಅನೇಕರು ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ, ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ದೋಸೆ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೋಸೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಸ್​ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೋಸೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.

ದೋಸೆ (Getty Images)

ಇಡ್ಲಿ Vs ದೋಸೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್​?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 159 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು 15 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ 25 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 25 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಡಾ. ಪಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿಯು ದೋಸೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

