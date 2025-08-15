ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹಲವು ಜನರು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಅನೇಕ ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲವರು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಣಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ?: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
'7,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿಯು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿದಿನ 7,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ದೂರ ಮಾಡಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ JAMA ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಳು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವು ಶೇ.50 ರಿಂದ 70 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬದಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ, ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ನ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ, ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಚಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಯಮ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸುಮಾರು 8 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ದೂರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ವಾಕಿಂಗ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. 1964ರ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. 'ಮನ್ಪೋ-ಕೆ', ಅಂದರೆ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿರುಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ: ಹಸಿರುಮಯ ವಾತಾರಣದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರುಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಸಿರುಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಂಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.